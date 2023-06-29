В Республике Карелия загорелось аварийное здание

Двухэтажный деревянный дом загорелся в Беломорске 28 июня. О происшествии сообщили в экстренные службы. Огнеборцы прибыли на место инцидента для ликвидации возгорания.

На момент прибытия сотрудников противопожарной службы, огонь полностью охватил квартиру, находящуюся на втором этаже. Спасатели немедленно приступили к поиску возможных пострадавших, а также ликвидировать очаг возгорания.

В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента, виновные, а также оценивается стоимость ущерба.