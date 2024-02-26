В РФ создали комплексную систему защиты объектов от дронов
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Инженерами из РФ была создана система защиты объектов от БПЛА, способная вовремя находить и подавлять их сразу рядом различных способов. Соответствующее заявление сделал директор по развитию компании ООО «Ступор», создавшей систему Владислав Кустарев. Его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Он рассказал, что система была разработана с учетом пожеланий и требований от Росгвардии, МО РФ и специальных служб. По словам Кустарева, разработка создана на основе нескольких комплексов обнаружения и противодействия.
Кустарев объяснил, что создатели при помощи своего ПО соединили в системе устройства, изначально работавшие на разных принципах. Он подчеркнул, что такой подход помог добиться повышения надежности и уменьшения вероятности ложного срабатывания. В комплекс также заложен ИИ, что позволяет ему работать без участия оператора, добавил Кустарев. Более того, систему можно дополнить средствами обнаружения и противодействия от других производителей, внедрив ее в систему от «Ступора», подчеркнул он.
Он отметил, что применение подобных систем на данный момент актуально, так как в реалиях СВО объекты центральной части РФ регулярно пытается атаковать противник, пользуясь БПЛА. Не всегда целесообразно отражать атаки при помощи ПВО, так как снаряды там дорогостоящие, а беспилотники врага – дешевые, указал Кустарев.