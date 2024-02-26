В РФ создали комплексную систему защиты объектов от дронов

Инженерами из РФ была создана система защиты объектов от БПЛА, способная вовремя находить и подавлять их сразу рядом различных способов. Соответствующее заявление сделал директор по развитию компании ООО «Ступор», создавшей систему Владислав Кустарев. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Он рассказал, что система была разработана с учетом пожеланий и требований от Росгвардии, МО РФ и специальных служб. По словам Кустарева, разработка создана на основе нескольких комплексов обнаружения и противодействия.

Кустарев объяснил, что создатели при помощи своего ПО соединили в системе устройства, изначально работавшие на разных принципах. Он подчеркнул, что такой подход помог добиться повышения надежности и уменьшения вероятности ложного срабатывания. В комплекс также заложен ИИ, что позволяет ему работать без участия оператора, добавил Кустарев. Более того, систему можно дополнить средствами обнаружения и противодействия от других производителей, внедрив ее в систему от «Ступора», подчеркнул он.

Он отметил, что применение подобных систем на данный момент актуально, так как в реалиях СВО объекты центральной части РФ регулярно пытается атаковать противник, пользуясь БПЛА. Не всегда целесообразно отражать атаки при помощи ПВО, так как снаряды там дорогостоящие, а беспилотники врага – дешевые, указал Кустарев.