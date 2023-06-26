В Ростовской области произошло смертельное ДТП

В Ростовской области на автодороге «Задонский — Каяльский — М-4 „Дон“» случилась трагедия, в результате которой погиб водитель автомобиля, сообщает rostovgazeta.ru .

По информации полиции, 47-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21074, в ходе поездки он набрал высокую скорость, после чего потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся за пределами проезжей части.

Водитель транспортного средства получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. С ним в автомобиле находился 19-летний парень, его доставили в медицинское учреждение. В результате инцидента юноша получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.