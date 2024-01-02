В сердце Нью-Йорка прогремели взрывы
Фото: [Викимедиа]
В историческом ядре Нью-Йорка Манхэттене на острове Рузвельт сегодня утром прогремело несколько взрывов, сообщают СМИ.
Местные жители сообщают о «содрогнувшихся» зданиях и подземной вибрации. В районе зафиксировано несколько отключений электричества.
На опубликованных в соцсетях кадрах видна работа многочисленных пожарных бригад.
Предположительно, взрывы вызваны авариями в системе газоснабжения, что косвенно подтверждает наличие на месте происшествия газовых служб.
Сведений о пострадавших не поступало.