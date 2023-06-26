В Ставрополье четыре человека пострадало в результате аварии с участием начинающего водителя

В Ставропольском крае столкнулось две иномарки. Из-за происшествия пострадали четыре человека, сообщает newstracker.ru .

Инцидент произошел в Новоселицком округе. Юноша, управляющий автомобилем Audi, выезжал на главную дорогу, в ходе движения он не уступил право проезда Hyundai Accent. В результате неверной оценки ситуации машины столкнулись. Пострадали два водителя и два пассажира, которые находились в транспортных средствах.

Выяснилось, что автомобилем Audi управлял 20-летний молодой человек. Водительские права он получил полтора года назад. Ранее у начинающего автолюбителя был только один зафиксированный случай нарушения ПДД.

Отмечается, что водитель на момент столкновения был трезв. Полиция проводит проверку по факту случившегося.