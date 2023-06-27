В Ставропольском крае спасли мужчину, упавшего в колодец

В Минераловодском округе Ставропольского края спасатели помогли мужчине выбраться из колодца, в который он упал, сообщает newstracker.ru .

Житель села Дунаевка случайно провалился в колодец. В экстренную службу о произошедшем ЧП незамедлительно сообщили родственники пострадавшего.

Сотрудники МЧС прибыли на место инцидента. Спасатели спустились к мужчине в колодец и достали его оттуда, используя альпинистское снаряжение. После произошедшего жителя Ставрополья осмотрели врачи. В результате падения он не получил травмы и не пострадал.