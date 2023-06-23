В Сургуте гонщик на иномарке врезался в дорожное ограждение

В Сургуте 33-летний мужчина управлял автомобилем марки Infiniti, в ходе движения он не справился с управлением на перекрестке и въехал в бетонное ограждение, сообщает muksun.fm .

Происшествие случилось 22 июня в 2:50 на Тюменском тракте. По словам представителей ГИБДД, в результате инцидента водитель Infiniti получил травмы.

В связи с происшествием автолюбителей призывают соблюдать скоростной режим и требования для обеспечения безопасного движения на дорогах.

Ранее источник сообщал о еще одном ДТП в Сургуте. Также 22 июня произошла трагедия с участием автомобиля «Лада» и пассажирского автобуса. Водитель легковушки сначала столкнулся с другим автомобилем, а затем его вынесло на встречную полосу, где он врезался в автобус. Мужчина, управляющий отечественной машиной, погиб на месте.