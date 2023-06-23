В Тюмени судья отказал стороне обвинения в заочном аресте Елены Шиховой – адвоката Виталия Бережного

В Тюмени следователь просил заочно арестовать адвоката Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8 -летней Насти Муравьевой, Елену Шихову, megatyumen.ru .

Судья заявил, что Шихову объявили в федеральный розыск, при этом в данный момент ее нельзя арестовать заочно. Такие действия применимы только в отношении человека, находящегося в международном розыске.

Адвоката обвиняют в том, что она разгласила данные расследования, опубликовав их в соцсетях. По словам самой женщины, страну она покинула из-за угроз, поступающих от коллег Бережного.

Московский правозащитник Александр Почуев, отмечает, что для Шиховой ее вероятный заочный арест не станет сюрпризом.

Также Почуев заявил, что из-за разглашения материалов дела, пострадали восемь членов коллегии присяжных заседателей, несмотря на их статус неприкосновенности.

Известно, что в данный момент следователи не могут доказать, что именно Шихова распространила материалы дела.