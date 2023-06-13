В Воскресенске задержали местного жителя, который забил насмерть мужчину

В Воскресенске был задержан местный житель, который забил насмерть мужчину на улице. Как рассказали в ГСУ СКР по региону, инцидент произошел в минувшие выходные.

Мужчины в возрасте 30 и 52 лет утром в воскресенье находились возле одного из городских кафе. Между ними вспыхнула ссора, и 30-летний житель ударил оппонента в область головы. Тот, потеряв равновесие, упал на землю и в результате полученных травм скончался на месте.

Совершив преступление, злоумышленник покинул территорию Подмосковья, однако впоследствии его удалось найти и задержать.

В рамках расследования проведут ряд необходимых экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.