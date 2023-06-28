Во Владикавказе из горящего дома эвакуировали два десятка человек

Сегодня вечером загорелся жилой дом на улице Миллера во Владикавказе, спасатели эвакуировали 20 человек, сообщает newstracker.ru .

Огнеборцам поступило боевое задание на место по повышенному рангу пожара. Выяснилось, что в жилом строении загорелась крыша и чердак. На момент прибытия сотрудников МЧС пламенем было охвачено 100 кв.м площади.

Отмечается, что с огнем отправились бороться три звена газодымозащитной службы. От МЧС России для ликвидации пожара было направлено 6 единиц техники и 21 человек.