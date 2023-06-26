Водитель без прав устроил жесткое ДТП в ХМАО

В минувшие выходные случилось происшествие. В результате ДТП пострадало пять человек, сотрудники ГИБДД Югры установили, что виновник аварии не имел права управлять транспортным средством, сообщает muksun.fm .

Инцидент произошел в первой половине дня 24 июня на дороге «Сургут-Нижневартовск». 49-летний мужчина управлял автомобилем «Лада Vesta», в ходе движения он врезался в автомобиль Geely, который ехал в том же направлении. После этого иномарка столкнулась с автомобилем Toyota.

В результате происшествия были травмированы пятеро человек: водитель «Лады», два его пассажира, среди которых один несовершеннолетний, а также женщина и шестилетний ребенок из автомобиля Geely.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчину, управляющего отечественным автомобилем, ранее лишили прав.