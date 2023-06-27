Водителям напоминают о важности соблюдения скоростного режима

До 2 июля в Подмосковье проходит социальный раунд «Некуда спешить», его проводят с участниками дорожного движения сотрудники ГИБДД, Министерства социальных и информационных коммуникаций Московской области, Минтранс Подмосковья и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».

Задача раунда – напомнить водителям, пассажирам и пешеходам о важности соблюдения скоростного режима, привлечь внимание к проблемам аварийности на дороге.

Треть ДТП происходит из-за превышения скорости, 97% штрафов в Подмосковье выписываются за нарушение этого правила. Большим подспорьем для автоинспекторов стали камеры видеонаблюдения. Они фиксируют нарушение и направляют уведомление о штрафе владельцу транспортного средства.

«После установки комплекса видеофиксации на этом участке количество нарушений ПДД снизилось за полгода в 6 раз. Общее количество ДТП, погибших и раненных в них с 2016 года снизилось в Подмосковье более чем на 40%», – рассказал директор Департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

С коллегой согласна генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина. Она отмечает, что, проехав участок с камерой наблюдения, водитель вновь повышает скорость, движение на дороге становится «дерганым», с рывками и торможением. Эксперт на стороне «средней скорости».

«Аварии чаще случаются из-за неправильного выбора скорости и превышения допустимых значений. Необходимо неукоснительно соблюдать ПДД и уважительно относиться друг к другу на дороге – это залог безопасности», – говорит Скалябина.

Не менее важно держать дистанцию. Причем и при движении, и при маневрах на парковке. Третья составляющая безопасности – взаимная вежливость всех участников дорожного движения.