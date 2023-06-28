Военнослужащего из Волгоградской области проводят в последний путь

В Волгоградской области состоится прощание с местным жителем, участвующим в спецоперации. 40-летний Сергей Куприянов был преподавателем колледжа, сообщает novostivolgograda.ru .

На передовую Сергей попал в рамках частичной мобилизации осенью прошлого года. На фронте мужчина служил в звании рядового. Он геройски погиб 22 июня, защищая свою Родину и близких.

Сообщается, что Сергей Куприянов имел опыт участия в боевых действиях. В ходе срочной службы житель Урюпинска воевал в Чеченской Республике. После возвращения домой мужчина устроился работать преподавателем в местный агропромышленный колледж.

У погибшего дома осталась супруга и дети. Прощание с героем пройдет 29 июня в сквере Павших борцов в Урюпинске.