Военнослужащего из Волгоградской области проводят в последний путь
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
В Волгоградской области состоится прощание с местным жителем, участвующим в спецоперации. 40-летний Сергей Куприянов был преподавателем колледжа, сообщает novostivolgograda.ru.
На передовую Сергей попал в рамках частичной мобилизации осенью прошлого года. На фронте мужчина служил в звании рядового. Он геройски погиб 22 июня, защищая свою Родину и близких.
Сообщается, что Сергей Куприянов имел опыт участия в боевых действиях. В ходе срочной службы житель Урюпинска воевал в Чеченской Республике. После возвращения домой мужчина устроился работать преподавателем в местный агропромышленный колледж.
У погибшего дома осталась супруга и дети. Прощание с героем пройдет 29 июня в сквере Павших борцов в Урюпинске.