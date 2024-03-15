Военный эксперт Ераносян считает, что Вашингтон приписывает свои планы по ядерному оружию Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реакция властей США на интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву является преднамеренным искажением контекста, поскольку никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в данном интервью не было. По словам военного эксперта Владимира Ераносяна, западные государства ведут усиленную информационную войну против нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что президент говорил не о нанесении ядерного удара, а о том, что у нас имеются все силы и средства, военно-технические возможности для возмездия.

По мнению эксперта, выдергивание из контекста или, напротив, замалчивание, предоставление неполной информации, фрагментирование являются инструментарием информационной войны, в чем как раз преуспели на Западе.

Он подчеркнул, что подобным образом Вашингтон старается скрыть собственные планы. Таким образом, говоря о России, что якобы она может применить ядерное оружие, они говорят о своем решении, принятом на концептуальном уровне.