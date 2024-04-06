Военный эксперт Литовкин не исключил выход украинского конфликта за географические границы страны
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По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Москвой допускается расширение географических границ украинского конфликта в силу того, что в Незалежную планируется поставить истребители F-16, летчики тренируются владеть данной техникой, однако для этого необходимо еще много различной инфраструктуры, которая на Украине отсутствует. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что для создания такой инфраструктуры могут использоваться территории соседних с Незалежной государств.
По мнению эксперта, в случае строительства подобных аэродромов на Украине российской авиацией они будут уничтожены. При этом президент РФ предупреждал, что, если самолеты взлетят с иностранной территории и станут летать над Незалежной против нас, удар российской армии по этим аэродромам не заставит себя ждать, и ситуация выйдет за географические пределы Украины.
Он подчеркнул, что ни Польшу, ни Румынию, которые могут предоставить украинской авиации площадки своих аэродромов для взлета истребителей Североатлантический альянс защищать не будет.