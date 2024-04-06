По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Москвой допускается расширение географических границ украинского конфликта в силу того, что в Незалежную планируется поставить истребители F-16, летчики тренируются владеть данной техникой, однако для этого необходимо еще много различной инфраструктуры, которая на Украине отсутствует. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что для создания такой инфраструктуры могут использоваться территории соседних с Незалежной государств.

По мнению эксперта, в случае строительства подобных аэродромов на Украине российской авиацией они будут уничтожены. При этом президент РФ предупреждал, что, если самолеты взлетят с иностранной территории и станут летать над Незалежной против нас, удар российской армии по этим аэродромам не заставит себя ждать, и ситуация выйдет за географические пределы Украины.

Он подчеркнул, что ни Польшу, ни Румынию, которые могут предоставить украинской авиации площадки своих аэродромов для взлета истребителей Североатлантический альянс защищать не будет.