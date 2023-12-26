Володин назвал попыткой государственного переворота массовые волнения в Белграде

Вячеслав Володин в своем микроблоге прокомментировал массовые беспорядки, которые устроила в Белграде прозападная оппозиция. Он отметил, что все происходит точно по такому же сценарию, что и ранее в других странах. Это говорит о том, что Запад вновь попытался произвести попытку госпереворота в очередной стране.

Володин подчеркнул, что когда США и ЕС не удается провести во власть своих марионеток, они прибегают к одному и тому же сценарию.