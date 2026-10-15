Вопросы обеспечения ВС РФ транспортными средствами рассмотрели на заседании Совета безопасности РФ
МВК Совета безопасности РФ обсудила обеспечение Вооруженных сил транспортом
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Вопросы обеспечения Вооруженных сил, воинских и специальных формирований транспортными средствами обсудили в рамках заседания Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по военной безопасности.
Заседание прошло под руководством заместителя Секретаря Совета безопасности РФ Григория Молчанова.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы совершенствования военно-транспортной обязанности в целях качественного обеспечения транспортными средствами ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также пути решения проблемных вопросов в этой сфере.