Вопросы обеспечения ВС РФ транспортными средствами рассмотрели на заседании Совета безопасности РФ

МВК Совета безопасности РФ обсудила обеспечение Вооруженных сил транспортом

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

Вопросы обеспечения Вооруженных сил, воинских и специальных формирований транспортными средствами обсудили в рамках заседания Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по военной безопасности.

Заседание прошло под руководством заместителя Секретаря Совета безопасности РФ Григория Молчанова.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы совершенствования военно-транспортной обязанности в целях качественного обеспечения транспортными средствами ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также пути решения проблемных вопросов в этой сфере.

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