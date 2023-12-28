Врачи Подмосковья рассказали, как обезопасить детей от падения снега и сосулек с крыш

Травматолог НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как уберечь детей от травм в результате падения снега и сосулек с крыш. Падение ледяной глыбы может привести к серьезным травмам и даже к смерти, подчеркнула врач.

«Поэтому, чтобы избежать неблагоприятных последствий, обходите здания, с которых может упасть снег и сосульки, стороной, не разрешайте детям приближаться к таким местам», - обратилась медик к родителям.

Она призвала объяснить детям, почему играть под крышами и возле них опасно. Во время оттепели также опасно находиться под карнизами и балконами.

Если вы заметили на участке дороги следы упавшего снега или сосулек, лучше его обойти — аналогичные обвалы могут произойти и на других частях кровли. При странном шуме сверху следует сразу прижаться к стене здания — звуком может сопровождаться сход снега или ледяной глыбы.