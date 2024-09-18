Вражеский дрон рухнул на Торопец в Тверской области, начался сильный пожар

В городе Торопец, что в Тверской области, в результате падения обломков сбитого силами ПВО вражеского дрона начался сильный пожар. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

По его словам, в настоящее время пожарные пытаются потушить пламя. Куда именно угодил сбитый украинский беспилотник, неизвестно. Информация по пострадавшим уточняется.

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области, ведутся работы по локализации пожара», — сообщил Руденя.

В свою очередь, как передает SHOT со ссылкой на местных жителей, минут 30 назад в небе над Тропцом был слышен характерный звук беспилотника, похожий на мотор мопеда, после чего прозвучал сильный взрыв.