ВСУ продолжают проводить атаки Белгородской области с помощью БПЛА

Под огонь противника 19 июня попали шесть районов в Белгородской области. Жертв нет, однако в некоторых населенных пунктах пострадали здания сообщает bel.ru .

В минувший понедельник более 20 прилетов зафиксировано в селе Солнцевка, двумя минами и одной гранатов атаковали Журавлевку. В Белгородском районе обошлось без сильных последствий. Жертв нет.

Также был атакован Валуйский городской округ. Специалисты зафиксировали 15 прилетов и выпущенный артснаряд. Жертв нет, но в селе Соболевка повреждена кровля одного из складских помещений.

В селе Пороз из-за трех снарядов пострадали фасады, крыши и окна частных домов.

Девять миномётных снарядов противник выпустил по хутору Балки Шебекинского округа. Люди не пострадали. Из-за обстрелов нарушена работа ЛЭС, а также повреждено остекление в одном из частных домов.

В других населенных пунктах, подвергшихся вражескому обстрелу ни разрушений, ни жертв среди населения нет.