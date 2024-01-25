Загородный поселок создателей компании ЮКОС был конфискован по требованию прокуратуры

Коттеджный поселок «Яблоневый сад», который расположен в Подмосковье, был конфискован в доход государства по иску, поданному прокуратурой РФ. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» .

Именно в коттеджном поселке находятся дома, принадлежащие Михаилу Ходорковскому*, Леониду Невзлину* и Платону Лебедеву и другим топ-менеджерам компании ЮКОС. До сих пор власти не трогали эту недвижимость даже несмотря на то, что другое имущество этих людей подвергалось конфискации по требованию судебных приставов. К такому шагу прибегали ранее, чтобы погасить их долги. Теперь же дело дошло и до этого поселка.

Иск о конфискации данного актива был удовлетворен Одинцовским городским судом 17 января. Сам иск был направлен в суд представителями Генеральной прокуратуры еще в октябре прошлого года. Правоохранители сочли, что коттеджный поселок «Яблоневый сад» использовался для легализации средств, добытых преступным путем. Суд согласился с этим мнением.

*признан иноагентом