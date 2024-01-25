Здание бывшего военного общежития отремонтировали в подмосковном Щелкове

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что отремонтированное здание бывшего военного общежития в городском округе Щелково не эксплуатировалось порядка десяти лет.

Отмечается, что на территории Подмосковья продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий.

Так, в Щелкове выявили двухэтажное здание площадью около 850 квадратных метров, расположенное вблизи детского сада и жилых домов. В здании отсутствовали окна и двери, а также имелись следы возгорания. Примыкающая территория также находилась в неудовлетворительном состоянии.

В результате совместной работы Мособлархитектуры, профильных ведомств, администрации и собственника объект был приведен восстановлен, выполнены работы по ремонту фасада здания, прилегающая территория расчищена от мусора. Назначение и порядок использования объекта собственником пока не определены.