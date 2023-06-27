Житель Ставропольского края попал под суд за посты в соцсетях

В Ставрополе на скамье подсудимых оказался местный житель за экстремистские публикации, размещенные в его социальных сетях. Суд вынес свой приговор в отношении нарушителя, сообщает newstracker.ru .

Житель Ставропольского края на своих страницах разместил посты, в которых содержались призывы к экстремистским действиям. Из-за противозаконных публикаций в отношении мужчины было возбуждено дело в соответствии с УК РФ.

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор. Автору текстов назначено 1,5 года заключения условно. Кроме того, по решению суда жителю Ставрополья будет необходимо работать с сайтами на протяжении двух лет.

На данный момент решение органа власти еще не вступило в силу.