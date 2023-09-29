Жителей Подмосковья предупредили о схеме мошенничества с цифровыми деньгами

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества – с цифровыми деньгами. По информации ГУРБ области, злоумышленники рассылают сообщения якобы от Банка России с предупреждением о том, что наличные деньги и карты скоро станут недействительными.

В подобных сообщениях мошенники призывают граждан «сохранить» деньги, незамедлительно переведя их на «защищенный счет». Помимо этого, они могут звонить и под видом сотрудников банка предлагать обменять обычные рубли на цифровые по выгодному курсу.

В ГУРБ Подмосковья подчеркнули, что никакие финансовые учреждения не запрашивают у клиентов конфиденциальную информацию. В случае получения подозрительного сообщения или звонка следует положить трубку и обратиться в банк напрямую.

Ни регулятор, ни банки не делают рассылок и не обзванивают людей по поводу цифрового рубля. Цифровой рубль не отменит наличные и безналичные деньги – он будет существовать параллельно с текущей финансовой системой.