Жителей Подмосковья призвали напомнить детям о ПДД в период каникул

В подмосковном Минтрансе и Госавтоинспекции области призвали жителей региона напомнить детям о правилах дорожного движения в связи с началом каникул в школах.

Особое внимание следует уделить основам безопасного перехода проезжей части. В вечерние часы детям нужно использовать световозвращатели – это могут быть наклейки, браслеты и другие элементы.

В автомобиле обязательно нужно использовать детское кресло, которое подобрано в зависимости от роста и веса ребенка.

Помимо этого, важно соблюдать ПДД самим, подавая тем самым пример маленьким участникам дорожного движения.