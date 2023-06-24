Жители Подмосковья могут получить психологическую помощь, обратившись в Российский красный крест

Горячая линия психологической помощи Российского красного креста (РКК) переведена в круглосуточный режим. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук.

Напоминаем, что психологическую поддержку в РКК можно получить на горячей линии по телефону 8-800-250-18-59, также в чат-боте.

Ранее губернатор Подмосковья издал постановление об отмене проведения любых массовых мероприятий в регионе до 1 июля.