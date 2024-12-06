Жителя Красногорска, который задушил жену, заключили под стражу

Жителя Красногорска, который в ходе ссоры убил свою супругу, заключили под стражу. Как рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью, мужчине предъявили обвинение.

Преступление было совершено третьего декабря. Супруги поссорились из-за того, что жена обвиняемого хотела подать на развод. В ходе разборок мужчина задушил ее.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование и сбор доказательственной базы продолжаются.