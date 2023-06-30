Жителя Ногинска задержали за причинение смертельных травм соседу

В Ногинске был задержан местный житель, который избил своего соседа. В результате полученных травм тот скончался. Как передает ГСУ СКР по Подмосковью, инцидент произошел возле одного из жилых домов города.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 57 лет поссорился со своим соседом и ударил его по голове. Потерпевшего госпитализировали. На следующий он скончался в больнице.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

В рамках расследования специалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Кроме того, была проведена проверка показаний на месте. Также запланирована судмедэкспертиза.