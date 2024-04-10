Жителя Подмосковья приговорили к 12 годам колонии за убийство адвоката в 2016 году

Жителя Серпухова признали виновным в заказном убийстве адвоката, преступление произошло в 2016 году, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что восемь лет назад глава администрации поселка Оболенск запланировал убить адвоката, который часто судился с местной администрацией. В качестве исполнителя преступного умысла он привлек своего знакомого — директора одной из муниципальных организаций. Мужчине пообещали должность депутата и 140 тысяч рублей.

Директор МУПа, в свою очередь, привлек к соучастию своего заместителя, пообещав ему продвижение по карьерной лестнице. В августе 2016 года исполнитель при пособничестве коллеги выстрелил в адвоката из пневматической винтовки.

Исполнитель убийства получил двенадцать лет колонии строгого режима.