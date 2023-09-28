Жителям Подмосковья рассказали о приложении «Радар.НФ». С его помощью можно проинформировать спецслужбы о БПЛА, взрывах, ДРГ противника, ракетах на территории РФ.

Для передачи информации нужно открыть приложение в своем смартфоне, расположить устройство по направлению движения объекта, выбрать подходящий объект из списка и нажать кнопку «Сообщить».

После этого сигнал будет направлен в спецслужбы. Они проверят информацию и при необходимости примут меры по защите жителей.