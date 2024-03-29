Жителям Подмосковья рассказали об инициативах, положительно сказавшихся на обстановке с пожарами в стране

В период 2018-2023 годов исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления в отношении многодетных семей, семей с детьми, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, реализованы инициативы, положительным образом сказавшиеся на обстановке с пожарами и их последствиями в регионах.

Осуществляется оказание социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта, мер социальной поддержки в рамках предоставления социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, включающие: обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан; проведение текущего ремонта жилья; оплату задолженности поставщикам жилищно-коммунальных услуг собственников жилья.

В течение последних 5 лет зарегистрировано снижение гибели несовершеннолетних на пожарах на 24% (на 97 человек, в 2019 году погибло 406 детей, в 2023 году – 309 детей). В 2023 году на пожарах погибло 309 несовершеннолетних. Снижение количества погибших по сравнению с 2022 годом составило 1% (3 ребенка, в 2022 году погибло 312 детей, причем данные о количестве погибших несовершеннолетних на пожарах на территориях Запорожской и Херсонской областей в 2022 году отсутствуют).

Вместе с тем в январе-феврале 2024 года на территории РФ зарегистрировано 60 пожаров с гибелью несовершеннолетних. На указанных пожарах погибло 84 ребенка, что на 23,5% больше аналогичного периода прошлого года (2023 год – 68 погибших детей).

Основными причинами возникновения пожаров, повлекших гибель несовершеннолетних, стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования и электрических сетей – 38 погибших несовершеннолетних (45,2% от общего количества погибших); неосторожное обращение с огнем – 15 (17,9%), в том числе шалость с огнем детей – 9 (10,7%); нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления — 11 (13,1%).

Сопутствующими факторами явились оставление детей без присмотра, отсутствие в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей. К социальным условиям наступления тяжких последствий относятся длительная эксплуатация аварийного жилья, отсутствие трудозанятости, асоциальный образ жизни родителей (законных представителей) несовершеннолетних, злоупотребление алкогольной продукцией.

Рост гибели несовершеннолетних отмечался в 31 субъекте РФ. К примеру, в Московской области – 7 (АППГ – 1, +600%); в Республике Caxa (Якутия) – 4 (АППГ – 1, +300%); в Нижегородской области – 6 (АППГ – 1, +500%).