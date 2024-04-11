Жителю Истры, застрелившему полицейского, заочно предъявили обвинение

Жителю Истры, который открыл стрельбу по полицейским, заочно предъявили обвинение. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по Подмосковью в социальных сетях.

Инцидент произошел 7 апреля. Двое сотрудников полиции прибыли в СНТ «Озон» во Фряново, чтобы проверить информацию о возможном обороте наркотиков. На участке находился мужчина, который отказался пустить правоохранителей для проведения досмотра, а затем начал стрелять в них.

В общей сложности злоумышленник совершил не менее шести выстрелов. В результате один из полицейских скончался на месте, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сам преступник скрылся, его объявили в розыск. По ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Поиски злоумышленника продолжаются.