Жительниц Подмосковья предупредили о мошенниках с сайтов знакомств

В ГУРБ Подмосковья предупредили жительниц области о мошенниках с сайтов знакомств. В ведомстве рассказали, как распознать такого злоумышленника и обезопасить себя и свой кошелек.

Мошенники часто выдают себя за представителей романтичных профессий – пилотов или спасателей. Также нередко они представляются вдовцами и жителями Европы, мечтающими о русской жене.

Вас должны насторожить слишком серьезные намерения мужчины при первом знакомстве и заявления о том, что он влюбился с первого взгляда и уже хочет жениться. Главная задача афериста – эмоционально привязать вас к себе, чтобы выманивать деньги.

Мошенник может сообщить, что хочет отправить подарок по почте и для этого требуются ваши данные, а также оплата таможенной пошлины через реквизиты, которые он укажет. Также он попросить перевести деньги на билет, чтобы приехать и увидеть вас лично. Кроме того, зачастую обманщики могут рассказывать жалостливые истории в расчете на то, что вы захотите помочь, в том числе финансово.

Чтобы распознать мошенника, нужно внимательно проверить фотографии в его анкете – нередко злоумышленники используют чужие фото. Также можно попросить его прислать несколько фотографий, сделанных в разное время в разных местах. Если мужчина будет всячески отказываться, это может говорить о том, что он мошенник. Помимо этого, в сети можно найти «черные списки женихов».