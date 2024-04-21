Жительнице Волгоградской области изуродовали лицо из-за неудачной блефаропластики в Баку

Жительница Волгоградской области решила сделать блефаропластику в Азербайджане, однако осталась с изуродованным лицом и сейчас готовится отдать круглую сумму за новые операции. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что ей необходимо было исправить нависшее веко и шрам на челюсти в прошлом году. Она обратилась к врачу Салиму Рагимову, но тот заявил, что не может приехать в нашу страну, и пригласил пациентку в Баку.

Отмечается, что операция длилась почти восемь часов, и, отойдя от наркоза, женщина сразу ощутила сильные боли. А когда ей сняли повязки, она увидела страшные ожоги, позже превратившиеся в гнойники, и неровные швы. Врач утверждал, что все хорошо и это скоро пройдет, однако отеки не спадали, а боли лишь усиливались.

Добавляется, что после этого хирург перестал отвечать на сообщения, а клиника отказалась что-то исправлять или возвращать деньги в размере 250 тыс. рублей, потраченные на операцию. В России врачи сообщили ей, что работу азербайджанца трудно назвать хирургической.

Поясняется, что женщина летала в столицу Азербайджана для проведения медэкспертизы, а на данный момент готовит заявление в местную прокуратуру. Кроме того, ей предстоит не менее трех операций, в ходе которых хирургу придется брать жировую ткань с живота, чтобы заполнить ямки на лице. Обойдется это еще в полтора миллиона рублей.