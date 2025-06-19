Жужжалка апокалипсиса: что такое загадочная «радиостанция Судного дня» УВБ-76

В мире современных технологий и мгновенной связи существует феномен, окутанный тайной и порождающий бесчисленные теории заговора. Речь идет о загадочной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной также как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня». На протяжении почти полувека она транслирует странные сигналы, которые анализируют радиолюбители и эксперты по всему миру.

Тайна частоты 4625 кГц

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени в эфире звучит монотонное жужжание, прерываемое редкими голосовыми сообщениями. Эти послания состоят из набора цифр и странных слов, таких как «диалектизм», «малоснежный», «ибобаза» или даже «пупсокот». Расшифровать их смысл пока никому не удалось, что только подогревает интерес к станции.

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Теории происхождения

Существует несколько основных версий о предназначении УВБ-76. Наиболее популярная из них связывает станцию с системой «Периметр» («Мертвая рука») — автоматизированным комплексом ответного ядерного удара. Согласно этой теории, непрерывный сигнал свидетельствует о нормальной работе системы, а его прекращение может стать триггером для запуска ракет. Однако официальные лица, включая председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, опровергают эту информацию, утверждая, что станция не имеет отношения к ядерным силам.

Другие предположения варьируются от военной связи с подводными лодками до научных исследований ионосферы. Некоторые эксперты считают, что УВБ-76 может использоваться для проверки работоспособности каналов экстренной связи или даже быть частью психологической операции, направленной на дезинформацию противника.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Активность в периоды кризисов

Особый интерес вызывает корреляция между активизацией станции и ключевыми мировыми событиями. Например, в феврале 2022 года, накануне начала специальной военной операции, УВБ-76 передала рекордное количество сообщений. Аналогичный всплеск активности наблюдался в июне 2025 года на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Тогда в эфире прозвучали слова «диалектизм» и «високед», а некоторые пользователи заметили, что цифры в сообщениях частично совпадают с координатами Тегерана.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Источник сигнала — Подмосковье

Несмотря на десятилетия наблюдений, истинное назначение станции остается загадкой. В 2013 году группа энтузиастов попыталась локализовать источник сигнала, предположительно находящийся в Подмосковье, но после публикаций этих данных станция на время сменила местоположение. Российские ученые из геофизической обсерватории «Борок» изучали сигнал УВБ-76 для мониторинга ионосферы, однако их исследования прекратились из-за поломки оборудования.

Интересно, что Роскомнадзор впервые прокомментировал работу станции в 2025 году, заявив, что информация о пользователе частоты не является общедоступной. Это лишь добавило таинственности и без того загадочному феномену.

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Зачем нужна «Жужжалка»

УВБ-76 продолжает оставаться одной из самых интригующих загадок современности. Независимо от того, является ли она частью секретной военной системы, инструментом научных исследований или чем-то еще, ее сигналы напоминают нам о том, что в эпоху цифровых технологий остаются явления, которые не поддаются простому объяснению. Пока радиолюбители всего мира продолжают ловить загадочные послания, истинное предназначение «Радиостанции Судного дня» остается скрытым за семью печатями.