1048 дворников и 133 единицы техники ликвидировали последствия снегопада в Балашихе в выходные

На территории городского округа в уборке снега были задействованы:

Убирали входные группы к многоквартирным домам, далее очищали подъезды к контейнерной площадке, лестницы и спуски. После коммунальщики чистили пешеходные дорожки и тротуары, проезды и парковки. Затем приступили к детским и спортивным площадкам.

Очищали от снега тротуары, необходимые, чтобы дойти до остановки, переходов, магазинов, мест общего пользования, социальных, медицинских и учебных учреждений, входные группы домов, лестницы и пролеты. Затем от снега убрали все остальные территории, связанные с игровыми зонами.

Также во время уборки представители коммунальных служб обработали проезжие части противогололедными средствами, сгребали и подметали снег.

Коммунальщики предупреждают: во время снегопадов будьте осторожны за рулём. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Не паркуйте личный транспорт в неположенных местах вдоль дорог - это затрудняет уборку и снижает видимость пешеходов другим водителям.

По вопросам уборки снега и наледи жители Балашихи могут обращаться в свою управляющую компанию или на региональный портал «Добродел».