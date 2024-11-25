1048 дворников и 133 единицы техники ликвидировали последствия снегопада в Балашихе в выходные
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
На территории городского округа в уборке снега были задействованы:
- 880 дворников и 103 единицы техники от управляющих организаций Балашихи.
-168 дворников и 30 единиц техники от МБУ «Благоустройство - Балашиха».
Убирали входные группы к многоквартирным домам, далее очищали подъезды к контейнерной площадке, лестницы и спуски. После коммунальщики чистили пешеходные дорожки и тротуары, проезды и парковки. Затем приступили к детским и спортивным площадкам.
Очищали от снега тротуары, необходимые, чтобы дойти до остановки, переходов, магазинов, мест общего пользования, социальных, медицинских и учебных учреждений, входные группы домов, лестницы и пролеты. Затем от снега убрали все остальные территории, связанные с игровыми зонами.
Также во время уборки представители коммунальных служб обработали проезжие части противогололедными средствами, сгребали и подметали снег.
Коммунальщики предупреждают: во время снегопадов будьте осторожны за рулём. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Не паркуйте личный транспорт в неположенных местах вдоль дорог - это затрудняет уборку и снижает видимость пешеходов другим водителям.
По вопросам уборки снега и наледи жители Балашихи могут обращаться в свою управляющую компанию или на региональный портал «Добродел».