«112»: самолет подал сигнал бедствия в Хабаровском крае

К аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре готовится самолет L-410, совершающий перелет по маршруту Николаевск-на-Амуре – Хабаровск, передает «112».

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся два члена экипажа. При этом, пассажиров в самолете нет, уточняется в публикации.

По предварительной информации известно, что причиной запроса экипажа L-410 на аварийную посадку стало обледенения самолета.

Других подробностей инцидента пока не приводится.