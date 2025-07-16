130 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году

Реализация Губернаторской программы «Мой подъезд» продолжится в городском округе Балашиха в 2025 году.

В рамках программы планируется привести в порядок 130 подъездов в многоквартирных домах.

«Мы стремимся, чтобы каждый дом, каждый подъезд становился чище, уютнее и комфортнее. Подъезд – это первое, что видит человек, возвращаясь домой, и важно, чтобы это пространство вызывало только положительные эмоции», – отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Работы охватят целый комплекс обновлений: будет выполнена окраска стен и потолков, заменены входные и тамбурные двери, установлены новые светильники. Также приведут в порядок электрощитовые, проведут кабель-каналы, отремонтируют входные группы и уложат плитку на первом этаже подъездов.

«На сегодняшний день уже завершены работы в 38 подъездах. Все обновления проводятся в соответствии с пожеланиями жильцов этих многоквартирных домов», – рассказал Артем Корнюшин, главный эксперт отдела технического контроля и реализации программ ЖКХ администрации Балашихи.

Ремонт подъездов осуществляется поэтапно, с обязательным контролем качества и сроков выполнения. Программа охватывает все микрорайоны городского округа и направлена на улучшение жилищных условий балашихинцев.