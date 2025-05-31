2 гектара леса очистили участники экологической акции в Балашихе

Экологическая акция «Чистый лес» прошла на территории Горенского участкового лесничества в микрорайоне Авиаторов. В мероприятии приняли участие активные жители, волонтеры, сотрудники «Мособллес», администрации городского округа Балашиха, а также члены партии «Единая Россия».

Участники очистили от мусора и валежника 2 гектара лесной территории, собрав более 5 кубометров отходов. Также был организован сбор валежника в кладницы – для последующего естественного перегнивания и улучшения лесной экосистемы.

К акции присоединились депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, депутаты Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова и Марина Жирова, лидер общественного мнения Илья Очаковский.

«Экологические акции – это не только про уборку мусора. Это про воспитание ответственности, любовь к природе, про реальную заботу о будущем. Радует, что в Балашихе все больше людей с активной гражданской позицией, готовых вкладываться в общее дело», – сказал Владимир Шапкин.

Перед началом уборки всем участникам выдали необходимый инвентарь и провели обучающую лекцию по сортировке мусора и правилам работы в лесу.

Семья Пономаревых – одни из постоянных участников лесных акций.

«Сегодня с нами пятеро детей. Стараемся с детства прививать любовь к чистоте и заботе об окружающей среде. Впервые мы пришли на уборку два года назад и с тех пор регулярно участвуем в таких мероприятиях», – поделилась Ольга Пономарева.

Экологическая акция «Чистый лес» проводится в Балашихе с 2023 года. Ее цель – поддержание чистоты и порядка в подмосковных лесах. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».