2 тонны гуманитарной помощи отправили из Балашихи на освобожденные территории.

В сборе важного груза принимали участие глава округа Сергей Юров, депутаты городского Совета партии «Единая Россия», волонтеры Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, предприниматели и жители округа. В составе гумпомощи продукты питания, крупы, средства личной гигиены.

«Сегодня в рамках акции «Доброе дело», которая приурочена к 23-тию «Единой России», вместе с городскими депутатами - членами партии, волонтерами Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», нашими жителями и предприятиями собрали и отправили в распределительный центр 2 тонны гуманитарной помощи. Ценный груз из Подмосковья в ближайшие дни отправится к жителям освобожденных территорий и нашим бойцам»,- прокомментировал глава Балашихи Сергей Юров.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Гуманитарный груз из Балашихи отправится в распределительный центр «Единой России» в Реутов, где собирают помощь со всех муниципалитетов Подмосковья. После важный груз отправится на освобожденные территории.

Гуманитарную помощь отправляют в рамках акции «Доброе дело», приуроченной к празднованию 23-тия со дня образования партии.