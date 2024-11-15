20 дворовых территорий благоустроят в Балашихе до конца 2024 года

«Масштабы впечатляют — это 300 квадратных метров. Здесь могут играть мальчишки и девчонки разных возрастов. Есть большая игровая зона и воркаут площадка со спортивными элементами. Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется. Всё, о чем просили жители — сделано. В разговоре с ними убедился, что они довольны результатом. Получилось действительно полноценное место отдыха, где комфортно и детям, и взрослым», — отметил Игорь Брынцалов.