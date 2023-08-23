26 августа в Электростали пройдет «Школьная зеленая суббота»

В преддверии нового учебного года в городском округе Электросталь состоится акция по обмену школьными принадлежностями. Она пройдет уже в эту субботу 26 августа.

На обмен можно принести ранцы и рюкзаки, пеналы, ручки и карандаши. Принимаются и учебники, пособия, методички, тетради и альбомы. Также можно принести школьную и спортивную форму, мешки для сменки.

Главное условие «Зеленой субботы» - все вещи должны быть чистыми и пригодными для повторного использования.

Кроме того, на акцию можно принести уже ненужные повседневные одежду и обувь в хорошем состоянии. Их передадут в местный благотворительный фонд, а оттуда нуждающимся.

Акция начнется в полдень, а закончится в 14:00. Она пройдет на центральной площади около ЛДС «Кристалл» (пересечение улиц Мира и Корешкова).