3 млн за неделю: куда исчезли эскортницы на ПМЭФ, когда их услуги стали золотыми

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году преподнес парадоксальную ситуацию: хотя рост цен на эскорт-услуги оказался рекордным, самих сопровождающих девушек на мероприятии стало заметно меньше. Почему так произошло и как изменился этот неофициальный рынок за последние годы?

Ценовой рекорд: 700 тыс. рублей за «интеллектуальное сопровождение»

Несмотря на сокращение видимого присутствия эскортниц, расценки на их услуги в 2025 году достигли исторического максимума:

500–700 тыс. рублей — дневной тариф для девушек с высшим образованием, владеющих иностранными языками и разбирающихся в экономике (в 2023 году аналогичные услуги стоили 300–450 тыс.);

До 3 млн рублей — общий заработок топовой сопровождающей за неделю форума (в 2024-м предельная сумма составляла 2–2,5 млн рублей). Для сравнения: в 2023-м аналогичные услуги стоили в 1,5–2 раза дешевле.

Основными факторами ценообразования оставались:

Образование и навыки (знание языков, светский этикет, понимание экономики);

Внешние данные и репутация;

Сроки и формат работы (разовое сопровождение или постоянный контракт).

При этом приезжие девушки из регионов, как предупреждали эскорт-агентства, могли снижать свои расценки до 350 тыс. Эскорт-менеджеры подчеркивали важность отличия «качественной услуги» от «дешевых подделок», указывая на знание иностранных языков, этикета и экономических вопросов как ключевые критерии.

Почему эскортницы пропали на ПМЭФ-2025

Однако, по наблюдениям журналистки Ксении Собчак, на ПМЭФ–2025 года ситуация изменилась: представительницы эскорт-сервиса, которые обычно в изобилии присутствуют на подобных мероприятиях, практически исчезли. Собчак связала это с экономическим кризисом, выразив недоумение по поводу их отсутствия.

«Что случилось? Где эскортницы? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения?» — задалась вопросом Собчак в своем Telegram-канале.

«Форумчаночек на ПМЭФ почти не видно, зато много беременных. Может быть, вместо эскортниц, специально завезли беременных, чтобы показать, что традиционные ценности у нас работают?» — высказала журналистка очередное предположение.

Скандалы вокруг эскортниц на ПМЭФ

Явление эскорта на ПМЭФ регулярно становится поводом для скандалов и обсуждений. Один из наиболее известных инцидентов произошел в 2021 году, когда юрист Эльвира Троицкая потребовала 50 млн рублей от журналистки Ксении Собчак. Поводом послужил ролик, в котором Троицкая, по ее мнению, была представлена как проститутка, «охотящаяся за випами» на ПМЭФ. Собчак, в свою очередь, отвергла обвинения, заявив, что «кто о чем подумал, у того то и болит».

Госдума против «глянцевой пропаганды» эскорта

На фоне обсуждений и скандалов, связанных с эскорт-услугами, в Госдуме уже подняли вопрос о необходимости законодательного регулирования и запрета их пропаганды.

Так, депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой запретить популяризацию эскорт-услуг, объяснив это «разрушением западными врагами российских традиционных ценностей». По его мнению, контент, рассказывающий о «легкой жизни эскортниц», «одурманивает» молодежь, которая проводит слишком много времени в социальных сетях.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Свинцов считает недопустимым «пропагандировать такой порочный образ жизни, как эскорт богатых мужчин молоденькими девочками» на подкастах и видеосервисах. Он подчеркнул, что необходимо бороться с «прямой или косвенной пропагандой», предлагая ограничить доступ к сериалам и другому контенту, где смысл сюжета сводится к пропаганде «легкой красивой жизни в качестве эскортницы».

Депутат также уточнил, что речь не идет о вмешательстве государства в личную жизнь граждан или запрете отношений без брака.

Инициатива направлена на борьбу с контентом, в котором женщины «рассказывают, что она раз в неделю ездит на дорогие курорты с разными мужчинами, которые платят ей за это деньги». По его словам, это «является либо открытой, либо завуалированной проституцией».

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Поддержку этой инициативе выразила и основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. Она отметила, что в последнее время тема эскорта активно популяризируется и освещается в позитивном ключе. По мнению Рытвиной, эскорт-услуги фактически приравниваются к проституции и не должны восприниматься обществом как норма.

Она выразила обеспокоенность тем, что «эскортниц приглашают на шоу, интервью, подкасты» и беседуют с ними «так, будто это герои, которые добились успеха». По ее мнению, такие интервью могут давать «инструкцию для зрителей, как начать этим заниматься».

Рытвина также уточнила, что штрафы за подобные интервью будут предусмотрены для авторов только в том случае, если в разговоре идет прямое обсуждение работы эскортницы и пропагандирование ее услуг. Если блогер не знал о деятельности человека, у которого брал интервью, наказания не последует.

Что дальше?

Если в 2024 году эскорт-услуги на ПМЭФ переживали ценовой бум, то в 2025-м их присутствие резко сократилось. Пока неясно, связано ли это с экономией клиентов, политическим давлением или изменением формата мероприятия. Однако очевидно, что рынок VIP-сопровождения продолжает трансформироваться — и, возможно, в будущем подобные услуги окончательно уйдут в тень.