37-летняя женщина выбрала роддом Дубны для десятых родов

В родильном доме Дубненской больницы провели день открытых дверей. На него пришла сотня людей, среди которых появилась и семья Анны Дуненко: это многодетная пациентка, которая уже рожала в стенах учреждения в 2023 году девятого ребенка. Осенью она снова доверится профессионалам роддома округа.

Роддом Дубны обновили в 2023 году: там завершился капитальный ремонт, появились общие палаты с отдельными санузлами, причем, даже если помещение рассчитано на двух человек. В современной и комфортной обстановке женщинам продолжают оказывать высококвалифицированную помощь, и помогают стать матерями.

Анна Дуненко посетила День открытых дверей в уже привычном роддоме. Осенью она вернется в это учреждение для десятых родов, а пока решила показать дочерям больницу.

«Я хотела дочкам показать, чтобы они меня больше не расспрашивали, как у тебя там прошло, роды, что ты там делала в следующий раз, когда я сюда приеду», — пояснила Анна.

В родильный дом Дубненской больницы обращаются не только местные жительницы: часто пациентками становятся женщины из других округов, регионов России и даже стран. Такую базу пациентов удается поддерживать благодаря высокому профессионализму врачей и комфорту, который организуют для рожениц.

«У нас родильный дом максимально приближен к домашним условиям, мы стараемся использовать минимальное количество лекарственных препаратов, хотя они все у нас есть все. У нас есть возможность участия семьи в родах — это большой плюс. У нас совместное пребывание мамы и ребёнка.грудное вскармливание, все методики по мягкому ведению родов. Мы стараемся придерживаться всех современных технологий для ведения родов», — рассказала заведующая родильным домом и женской консультацией Дубненской больницы Ирина Косабуцкая.

На экскурсии по родильным залам не ограничились. Гостям специалисты подготовили рекомендации по беременности и уходе за новорожденными, которые пригодятся будущим папам и мамам. В учреждении уверены, что многие после посещения родильного дома в Дубне еще вернутся.