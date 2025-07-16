39 народных троп обновят в Балашихе

В этом году в городском округе планируется благоустроить 39 троп, сделав их более удобными и безопасными. Это самый высокий показатель среди всех городских округов Московской области.



Народные тропы представляют собой популярные пешеходные маршруты, которыми ежедневно пользуются жители города. В ходе работ на данных участках будет уложено твердое покрытие, особое внимание уделят доступности для всех категорий граждан.

«Ежегодно благодаря поддержке региона мы приводим в порядок десятки пешеходных маршрутов, которые действительно важны для горожан. Это тропы, которые жители выбрали сами – они соединяют дворы, школы, остановки и социальные объекты. Наша задача – сделать эти маршруты комфортными, безопасными и доступными для всех», – отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Благоустройство народных троп – важный этап в формировании удобной городской среды, способствующей повышению качества жизни жителей Балашихи. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на сайте.