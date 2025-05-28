47 аварийных домов расселят в Балашихе

Для решения вопроса расселения ветхого и аварийного жилья в Балашихе действуют различные программы, включая реновацию, комплексное развитие территорий и возможность получения сертификата для переселенцев из аварийного фонда. Последняя программа позволяет приобрести квартиру на первичном рынке или внести первоначальный взнос по ипотеке.

Размер выплат зависит от площади изымаемой квартиры и стоимости одного квадратного метра, установленной в Подмосковье – на сегодняшний день она составляет 174 839 рублей. Даже если фактическая площадь жилья составляет менее 28 квадратных метров, расчет суммы производится именно от этой минимальной величины. Так, владельцу квартиры в 20 квадратных метров будет предоставлено почти 4,9 миллионов рублей, при площади 50 квадратных метров – более 8,7 миллионов рублей.

Воспользоваться программой могут жители, не имеющие другого жилья на территории Российской Федерации на момент признания дома аварийным. Также право собственности на жилое помещение должно быть оформлено до даты признания дома аварийным (исключение составляет получение в наследство). Сертификат предоставляется только один раз и в случае, если дом включен в региональную программу расселения, финансируемую за счет средств бюджета Московской области.

«Расселение аварийного жилья – важная задача для города. В прошлом году 18 семей уже воспользовались жилищными сертификатами – это удобный инструмент, позволяющий самостоятельно выбрать новое жилье. В 2025 году программа продолжит работу, и мы готовы поддержать каждого участника», – отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Прием заявлений стартует 1 июня и продлится до 1 августа 2025 года. Подать документы можно через МФЦ. Заключение соглашений с жителями планируется до 1 сентября, а оформление сделок по покупке нового жилья – до 1 октября 2025 года.

Подробную информацию о порядке участия в программе жители могут получить на консультациях, которые проходят на базе многофункциональных центров. Для десятков балашихинских семей эта программа уже стала реальной возможностью переехать в современные и комфортные условия.