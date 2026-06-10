«50 копеек — не деньги, но осадочек остался». На заправках Камчатки поднялись цены на топливо

В Камчатском крае автозаправочные станции компании HHK с 10 июня увеличили цены на все виды топлива. О повышении на 50 копеек за литр сообщают местные автомобилисты.

Литр АИ-92 теперь отпускается по 75,51 рубля вместо прежних 75,01. Цена на АИ-95 поднялась с 80,40 до 80,90 рубля. АИ-98 подорожал с 93,25 до 93,75 рубля. Дизельное топливо выросло в цене с 93,87 до 94,37 рубля за литр.

Пять дней назад краевое правительство информировало, что динамика роста цен на топливо в регионе находится на уровне среднероссийских значений. За последний квартал стоимость автомобильного топлива на Камчатке увеличилась на 2,70–2,84%, что соответствует общероссийским показателям.

В качестве основных причин удорожания назывались рост биржевых котировок на нефтепродукты, инфляционные процессы, а также увеличение издержек на производство, переработку, транспортировку и логистику.

Ранее сообщалось о том, что бронирования отелей в Крыму упали на 31% из-за дефицита бензина.