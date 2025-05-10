9 мая в Дубне прозвучала «Ленинградская» симфония в исполнении ста музыкантов

В Дубне в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся масштабный концерт, собравший более полутора тысяч зрителей.

Дубненский симфонический оркестр, усиленный вдвое для этого события, исполнил легендарную «Ленинградскую» симфонию №7 на специально подготовленной открытой площадке.

«Зал развернули на открытом воздухе, на территории второй школы, что символично, поскольку именно в ее здании в годы Великой Отечественной располагались полевые госпитали», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Седьмая симфония, созданная в непростые годы, и ее первые исполнения — уникальная страница в истории музыки. Анна Ахматова назвала ее «Ленинградской», и она стала символом несгибаемой веры в победу и источником надежды для всего народа. Композитор Дмитрий Шостакович работал над произведением в блокадном Ленинграде, пережив на себе все тяготы военного времени — от ночных бомбардировок до голода и холода. Симфония отразила все эти переживания, передавая грохот бомбежек, суровые условия блокады и тяжесть вражеского наступления.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Музыканты назвали это выступление одним из самых важных в сезоне. Практически в каждой семье есть ветераны войны, и они считают своим долгом сохранить связь поколений, донести до молодежи правдивую историю о героических годах. Музыка, по мнению артистов, является мощным инструментом для достижения этой цели.

«Мы в первую очередь заботились об исторической достоверности, — пояснила директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро, — Музыка, написанная именно в то время композитором, который участвовал в противовоздушной обороне Ленинграда – что может быть правдивее?»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Во время исполнения симфонии небо над концертной площадкой озарилось яркой радугой, что, по мнению многих, стало символичным знаком.