9 мая в Дубне прозвучала «Ленинградская» симфония в исполнении ста музыкантов
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
В Дубне в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся масштабный концерт, собравший более полутора тысяч зрителей.
Дубненский симфонический оркестр, усиленный вдвое для этого события, исполнил легендарную «Ленинградскую» симфонию №7 на специально подготовленной открытой площадке.
«Зал развернули на открытом воздухе, на территории второй школы, что символично, поскольку именно в ее здании в годы Великой Отечественной располагались полевые госпитали», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Седьмая симфония, созданная в непростые годы, и ее первые исполнения — уникальная страница в истории музыки. Анна Ахматова назвала ее «Ленинградской», и она стала символом несгибаемой веры в победу и источником надежды для всего народа. Композитор Дмитрий Шостакович работал над произведением в блокадном Ленинграде, пережив на себе все тяготы военного времени — от ночных бомбардировок до голода и холода. Симфония отразила все эти переживания, передавая грохот бомбежек, суровые условия блокады и тяжесть вражеского наступления.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Музыканты назвали это выступление одним из самых важных в сезоне. Практически в каждой семье есть ветераны войны, и они считают своим долгом сохранить связь поколений, донести до молодежи правдивую историю о героических годах. Музыка, по мнению артистов, является мощным инструментом для достижения этой цели.
«Мы в первую очередь заботились об исторической достоверности, — пояснила директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро, — Музыка, написанная именно в то время композитором, который участвовал в противовоздушной обороне Ленинграда – что может быть правдивее?»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Во время исполнения симфонии небо над концертной площадкой озарилось яркой радугой, что, по мнению многих, стало символичным знаком.
«Браво! Это было грандиозно, мощно... Эмоции зашкаливали. Масштабный проект музыкального шедевра Шостаковича. Спасибо, огромная благодарность за организацию!» — поделились впечатлениями зрители, одарив музыкантов продолжительными овациями.