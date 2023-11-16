91-летняя пенсионерка из Электростали помогает бойцам СВО

Ветеран труда Алевтина Фомина в 91 год активно участвует в проекте «Активное долголетие».

Бывшая медсестра профилактория завода «Электросталь» дает себе посильную физическую нагрузку и увлекается скандинавской ходьбой. А еще Алевтина Петровна отлично вяжет и шьет. В Электростали она известна, как волонтер, который помогает военнослужащим специальной военной операции: носки, шапки, белье, пошитые ее руками, отличаются высоким качеством.

Как отмечает Алевтина Фомина, проект «Активное долголетие» дал ей возможность оставаться в гуще событий, интересно и с пользой проводить время.