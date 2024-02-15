ABC News: Россия собирается разместить ядерную бомбу в космосе

Вашингтон имеет некие разведданные спецслужб о том, что Россия якобы намерена вывести на околоземную орбиту ядерное оружие, передает со ссылкой на сразу два источника в американском политикуме телеканал ABC News.

Отмечается, что Москва таким образом намерена, в случае прямого конфликта с США, атаковать американские военные спутники.

«Это очень тревожный и деликатный вопрос», — заявил один из собеседников ABC.

В сети пользователи уже высмеяли заявления об якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе. Большинство юзеров, наблюдая за переполохом, упражняются в остроумии, иронизируя, что «русские создали "Звезду Смерти", не иначе».